Kadınlar İstiklal Caddesi'nde toplandı: 'Yaşasın feminist mücadelemiz'

İstanbul'un en önemli merkezlerinden Beyoğlu'nun İstiklal Caddesi'nde bir araya gelen kadınlar, bayrak açarak "Yaşasın feminist mücadelemiz" sloganları attı.

Öte yandan her yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlar İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bulunan İstiklal Caddesi’nde gece yürüyüşü düzenliyor.

Kadınlar, bu yıl 19’uncusu düzenlenecek 'Feminist Gece Yürüyüşü' için “Caddeler, sokaklar, meydanlar bizim demek için buluşuyoruz” diyerek hazırladıkları videoyu paylaştı.

TIKLAYINIZ - 'Feminist Gece Yürüyüşü' için çağrı: Caddeler, sokaklar, meydanlar bizim demek için buluşuyoruz