'Feminist Gece Yürüyüşü' için çağrı: Caddeler, sokaklar, meydanlar bizim demek için buluşuyoruz

Kadınlar, bu yıl 19’uncusu düzenlenecek 'Feminist Gece Yürüyüşü' için “Caddeler, sokaklar, meydanlar bizim demek için buluşuyoruz” diyerek hazırladıkları videoyu paylaştı.

Her yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlar İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bulunan İstiklal Caddesi’nde gece yürüyüşü düzenliyor.

‘8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü’ adlı Twitter hesabında paylaşılan video ile birlikte “19. Feminist Gece Yürüyüşü’ne her yerden çıkıp çıkıp geliyoruz, buluşacağımız yeri biliyoruz. Kalabalığımızı yollara akıtıyoruz, bu şehir bizim caddeler bizim sokaklar bizim meydanlar bizim demek için buluşuyoruz" çağrısı yapıldı.