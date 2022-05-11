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Kadınlar, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili kararı bekliyor: 40 yıllık mücadelede kritik aşama

Mücadelesinin ana başlıkları

11 Mayıs 2022 17:57

Video Haber: Özgür Zeren

Türkiye’de kadın hareketinin gözü kulağı Danıştay’ın vereceği İstanbul Sözleşmesi kararında.

Türkiye’de kadın örgütlerinin eşitlik mücadelesi uzun yıllara dayanıyor. Kadınlar özellikle 90’lı yıllardan itibaren kararlı ve ısrarlı mücadelelerinin sonuçlarını almaya başladılar. Kadına karşı şiddetin önlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için yapılan düzenlemelerde kadınların büyük çabası var.

Bu mücadelenin en büyük kazanımlarından biri olan İstanbul Sözleşmesi’nin Cumhurbaşkanı kararıyla feshedilmesine kadınlar büyük tepki gösterdi.

Yıllar süren mücadelelerle kazandıkları hakların ellerinden alınmasına tepki gösteren kadınların bundan sonra atacakları adımlar Danıştay’ın kararından sonra şekillenecek.

İşte kadınların 40 yıllık mücadelesinin ana başlıkları.

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