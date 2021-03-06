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Kadınlar 8 Mart öncesi Kadıköy'de buluştu: Polis, gökkuşağı bayraklarının alana sokulmasına izin vermedi

06 Mart 2021 16:57

8 Mart Kadın Platformu, 'Büyük Kadın Buluşması' sloganıyla Kadıköy Beşiktaş İskelesi'nde miting gerçekleştirdi. 

İstanbul’da kadınlar 'Büyük Kadın Buluşması' için Kadıköy’de bulunan Rıhtım Meydanı’nda buluştu. 

Kadıköy sokaklarından alkışlarla  eylemin yapılacağı alana gelen yüzlerce kadın, "Geceleri de, sokakları da, meydanları da terk etmeyeceğiz", "Neredesin aşkım, buradayım aşkım" sloganları atarak, "Ayaktayız", "Özgür bir gelecek, özgür kadınlarla gelecek", "Kalplerimiz özgürlük için atıyor" pankartları taşıdı. Alana gelen kadınlar arama kontrolünden geçirildi. 

Polis, mitinge katılmak için gelen kadınların ve kortejlerin alana girişte taşıdığı LGBTİ+ sembolleri ve gökkuşağı desenli şemsiyelerin alana alınmasına engel oldu. 

İstanbul Valiliği'nin kararıyla LGBTİ+ bayrakları ve gökkuşağı sembollerinin alana alınmayacağı söylenmişti.

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