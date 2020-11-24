T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kadına minibüste korku dolu anlar yaşattı: Aklımdan Özgecan geçti

"Biz yabancıyız diye bize kimse böyle davranamaz. 5-6 yıl oldu buraya geleli ilk defa böyle bir şey yaşıyorum"

24 Kasım 2020 11:06

Minibüsle Topkapı'ya gitmek isterken otogara götürülen Özbekistanlı Nodira M.(46) tüm yolcuların inmesinin ardından iddiaya göre şoförün tacizine uğradı. Yaşadıklarını anlatan Nodira M. "Tek başıma kalınca aklımdan Özgecan geçti, çok korktum." dedi.

Minibüs şoförü İzzet A.(30)'nın, "Sana ev açarım" dediği kadının telefon numarasını alana kadar da kapıyı açmayarak minibüsten inmesine izin vermediği ileri sürüldü.

Telefon numarasını vererek minibüsten inebildiği iddia edilen Nodira M.'nin şikayeti üzerine soruşturma yapan savcılık, minibüs şoförü İzzet A. hakkında 9 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açtı. 

ETİKETLER

Nodira MTopkapıMinibüs ŞOFÖRÜtacizözgecan arslan

Diğer Videolar

Kılıçdaroğlu: Bir ülkenin sözde Cumhurbaşkanı bir gazeteyi hedef gösterip, almayın diyorsa orada oturup düşünmek lazım

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 10 Ocak 2021

WhatsApp'ın Facebook ile veri paylaşımı yapacağını duyurmasının ardından viral olan video: 'Google Pizza'

CHP'li Başarır Osmangazi Köprüsü'nden seslendi: Her gün 6 milyon TL ödüyoruz; Beşli Çete'ye devlet eliyle yardım yapılıyor

Şırnak'ta göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı

'İstenmeyen' mesajlar için 'Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi' kullanıma açıldı; işte uygulamalı anlatım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Otobüsten indirilmek istenen 65 yaş üstü vatandaş: 3 tane merdiven...

Gürsel Tekin: Erdoğan kongrede parti başkanlığını bırakacak...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Vali Yerlikaya vaka sayısının en çok düştüğü ilçeleri açıkladı...

Ziraat Bankası’nın 1.6 milyar dolar kredisini alan Virgin Adaları'ndaki şirket...

Nörolog Prof. Zülküf Önal: Uzun vadede maden suyu tüketmek, Azlheimer'a...

Milli Gazete, BİM’in haber sansürünü ifşa etmişti; Murat Ağırel: Perde...

Boğaziçi'ne rektör olarak atanan Prof. Bulu'nun okul yıllığı ortaya çıktı;...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Otobüsten indirilmek istenen 65 yaş üstü vatandaş: 3 tane merdiven...

Gürsel Tekin: Erdoğan kongrede parti başkanlığını bırakacak...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24