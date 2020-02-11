Kadın cinayetlerinin simge isimlerinden Özgecan Aslan unutulmadı

Türkiye'de kadınlara yönelik şiddetin boyutlarına ilişkin çok şey söyleyen cinayetlerden biriydi Özgecan Aslan'ın öldürülüşü.

Cinayetin ardından Türkiye'de kadınlar ayağa kalktı.

Kadın cinayetlerinin simge isimlerinden biri oldu Özgecan Aslan.

Öldürüldüğünde 19 yaşında olan, üniversiteye giden Aslan'ı Türkiye unutmadı.

11 Şubat 2015'te bindiği minibüs şoförü tarafından öldürülen Özgecan Aslan için ölümünün 5. yılında açılan #ÖzgecanAslan etiketini kadın örgütleri, siyasetçiler de paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu resmi Twitter hesabı üzerinden Özgecan'ı andı. İmamoğlu, "#ÖzgecanAslan bu hayattan, ailesinden, sevdiklerinden koparılalı 5 yıl oldu, zihnimizdeki ve yüreğimizdeki sızısı hala dün gibi. Hayatının baharında yitip giden yüzlerce genç kızımızdan sadece biriydi. Rahmetle anıyorum" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Özgecan'ı unutmadı. Yavaş, "Henüz hayatının baharındaydı güzel kızımız #ÖzgecanAslan. 5 yıl önce bir cani baharımızı kışa çevirdi. 5 yılda; Emine Bulut, Şule Çet, Ceren Özdemir ve binlerce kadını daha kaybettik. Anne babaların gözyaşı dinmeden, kadın cinayetleri bitmeden mücadelemiz son bulmayacak" ifadelerini kullandı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da Özgecan'ı unutmayan isimler arasındaydı. Karalar, "5 yıl önce bugün kara bir gece yaşandı ülkemizde. #ÖzgecanAslan’ın hayatı, kadınlarımızın ise özgürlüğü çalındı. “Bulut olmak isteyen” kadınlarımızın katledilmediği bir ülke için mücadelemiz devam edecek. Mekanın Cennet olsun güzel kızım" ifadelerini paylaştı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu da "Özgecan Aslan bir toplumun kadınlar için uyanışı oldu. Kimsenin adını bilmediği kadınlar için mücadelemiz şimdi daha kararlı, daha güçlü. Kadın cinayetlerini durduracağız" sözleriyle Özgecan Aslan'ı unutmadı.

Özgecan Aslan'ın annesi ve babası kızlarını hala unutamadıklarını dile getirdi. Olayın acısını ilk günkü gibi çektiklerini söyleyen Özgecan Aslan'ın babası Mehmet Aslan, 5 yılın kolay geçmediğini belirtti.

"Defalarca öldürdüler, katlettiler bizi"



Kızlarının öldürülmesinin ardından ailecek öldüklerini ifade eden Aslan, Türkiye'nin kadına şiddet konusunda sınıfta kaldığını belirtti. Aslan kızının aklından çıkmadığını belirterek "Olan kızıma oldu. Kadınlara, çocuklara oldu. Herkes hayatını yaşıyor. Bir saat dahi onu düşünmeden, anmadan geçmiyor. Biz ailecek öldük. Olaydan sonra çok kötü ve art niyetli, kalbi kara çok sayıda insanla karşılaştık. Defalarca öldürdüler, katlettiler bizi. İlaç kullanıyorum. O kadar zor durumdayım ki. Buna rağmen olayın olduğu dönemde yanımızda olan birçok insan şu anda yanımızda değil. Herkes bizi kendi düşüncesine göre, kafasındaki fikirlere göre yargılıyor. Bu çok yanlış"dedi.



Anne Songül Aslan ise "Her an düşünüyorum ve hep aklımda. Kadın şiddeti son bulsun. Devlet büyüklerimizden bu konunun üzerinde durmalarını istiyorum. Başka canlar yanmasın. Allah kimsenin başına vermesin. En kötü felaket bu. Çok zor" sözleriyle duygularını ifade etti.