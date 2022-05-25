Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 1 Haziran'da görülecek 'kapatma' davasına davet etti: Bizi asla durduramayacaksınız!

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 1 Haziran'da platformun kapatılmasına ilişkin görülecek davada vatandaşları destek olmaya davet etti.

Kadın cinayetlerine karşı büyük ses getiren platform, Çağlayan Adliyesi'nde görülecek kapatma davasına ilişkin olarak, "Bu kez bizi, bu mücadeleyi verenleri yargılayacaklar. 1 Haziran'da burada olacağız. Kravatlarımıza değil, örgütlü gücümüze güveneceğiz. Kadınların mücadelesine güvenerek burada olacağız" dedi.

'Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği'ne, 'kanuna ve ahlaka aykırı faaliyet yürütmek' suçlamasıyla kapatma davası açıldı.

Platform 1 Haziran'da görülecek duruşma öncesi sosyal medyadan çağrıda bulundu. "Siz #KadınlarıDurduramazsınız ama biz kadın cinayetlerini durduracağız!" diyen Platform 1 Haziran saat 10.00'da Çağlayan Adliyesi'ne davet etti.