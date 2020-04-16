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Kadıköy Meydanı, 'sokağa çıkma yasağı' öncesi havadan görüntülendi

16 Nisan 2020 13:36

Tüm dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu hafta sonu (17-19 Nisan) uygulanacak sokağa çıkma yasağından önce normal zamanlarda İstanbul'un en işlek yerlerinden biri olan Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi.

Kadıköy Meydanı'nda havadan çekilen görüntülerde önceki günlerin aksine vatandaşların meydana geldiği görüldü.

Meydan kalabalık olmasa da bazı vatandaşların 'evde kal' çağrılarına uymadığı görüldü. 

Yaya trafiğinin az olduğu meydanda vatandaşların maske taktıkları görüldü. 

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