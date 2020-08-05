Kadınlar sokaklara çıktı: İstanbul Sözleşmesi’ni uygula!

Kadınlar, AKP'nin kadına şiddet konusunda kritik önemdeki İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını gündeme getirmesini protesto etmek için sokaklara çıktı.

Türkiye’nin dört bir yanında eş zamanlı olarak sokaklara çıkan kadınlar “Haklarımızdan ve hayatlarımızdan vazgeçmiyoruz”, “İstanbul Sözleşmesi’ni uygula” diye seslendi.

Kadınlar Birlikte Güçlü'nün Kadıköy'deki eyleminde erkekler tarafından öldürülen kadınların isimleri okundu ve İskele Meydanı'ndaki kadınlar hep bir ağızdan "burada" dedi.