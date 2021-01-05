Kadıköy Belediyesi'nden ölüm yıldönümünde Münir Özkul paylaşımı: Saygıyla anıyoruz

Kadıköy Belediyesi, ölümünün 3. yılında Münir Özkul'u andı.

Tiyatro ve sinema sanatçısı Özkul'un performans sergilediği videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşan belediye, paylaşımında "Usta tiyatrocu, meddâhlık geleneğinin nişanesi "kavuk"un üçüncü sahibi ve sinema oyuncusu Münir Özkul'u saygıyla anıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Münir Özkul kimdir?

Münir Özkul 1925 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Liseyi İstanbul Erkek Lisesi’nde tamamladı.

'Edi ile Büdü', 'Halıcı Kız', 'Kalbimin Şarkısı', 'Miras Uğruna', 'Balıkçı Güzeli' Özkul’un oyunculuk kariyerinin ilk dönemine damgasını vuran önemli filmlerden yalnızca birkaçı. Daha sonra çekilen kalabalık kadrolu aile filmlerinden 'Neşeli Günler', 'Gülen Gözler', 'Gırgıriye', 'Görgüsüzler', 'Mavi Boncuk', 'Bizim Aile', 'Aile Şerefi', sanatçı ile özdeşleşen diğer yapımlar arasında yer alıyor.

Oyunculuğa Bakırköy Halk Evi’nde başladı. Daha sonra Ankara’da Devlet Tiyatroları’nda, İstanbul’da ise Şehir Tiyatroları’nda rol aldı. Tiyatro Ses, Küçük Sahne gibi özel tiyatrolarda da çalıştı.

Özkul, 1950’lerde Yeşilçam’a adım atarak adını geniş kitlelere duyurdu. Özellikle Ertem Eğilmez’in yönettiği, 1970’lerin kalabalık kadrolu aile filmlerinin ‘babası’, Hababam Sınıfı filmlerinin ise ‘Mahmut Hocası’ olarak 7’den 70’e herkesin sevgisini kazandı.

TIKLAYIN - 2003'ten beri kameralar karşısına çıkmıyor; işte usta oyuncu Münir Özkul'un hayatı