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Kadife Devrim'in organizatörlerinden Pambukchyan, T24'e konuştu: Ermenistan için tarihi bir zaman yaşıyoruz

10 Aralık 2018 19:36

Erivan Ermenistan'daki erken seçimlerde, geçici başbakan Nikol Paşinyan'ın ‘Benim Adımım' bloğunun oyların yüzde 70.4'ünü alarak çıkmasının ardından ülkedeki durumu T24'ten Şirin Payzın'a değerlendiren Kadife Devrim'in organizatörlerinden Anna Pambukchyan, “Ermenistan için tarihi bir zaman yaşıyoruz. Bu daha iyi çalışabileceğimiz ve daha iyi sonuçlara ulaşabileceğimiz bir zaman” yorumunda bulundu. “Bazen hükümetimiz reformları nasıl uygulayacağını bilmese ve ‘a noktası'ndan ‘b noktası'na nasıl gideceğini bilemese de, toplumumuzun bu uygulayacak bilgisi var” diyen Pambukchyan, daha iyi iş birliği yaparak ve toplum ile akademinin birikimiyle reformları uygulayabileceklerini söyledi.

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