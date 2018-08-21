Kaçırılan Suriyeli gence yapılan işkencenin görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da fidye için kaçırılan 21 yaşındaki Suriye uyruklu genci kurtarmak için operasyon düzenlendi. Polisleri karşısında gören fidyeci, suç ortağı kadını bıçakla rehin aldı. 2 saat süren müzakereden sonra 2 fidyeci gözaltına alındı. Zanlıların kaçırdıkları gence yaptıkları işkenceyi kameraya alarak aileye gönderdiği ortaya çıktı. Esenyurt'ta 29 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen olayda babasına ait cep telefonu dükkanında çalışan Servat Mervan, yolda yürürken yanına yaklaşan bir otomobile bindirilerek kaçırıldı. Bir gün sonra Servat Mervan'ın ailesini arayan bir kişi talihsiz gencin işkence edilirken çekilen videolarını göndererek 50 bin dolar istedi. Talihsiz gencin babasının polise başvurması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. Gasp Büro Amirliğine bağlı Rehine kurtarma ve müzakare timi polisleri yaptıkları incelemede Servat Mervan'ın kaçırıldığı aracın kiralık olduğunu tespit etti. Polis otomobili kiralayan kişiyi tespit ederek peşine düştü. Şüphelinin gösterdiği başka bir evde yapılan aramada kaçırılan Servat Mervan bulunarak kurtarıldı. Şüphelinin yanında bulunan iki kişinin ise polisler gelmeden kaçtıkları öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ailesine kavuştuktan sonra ifade veren genç, şüphelilerin kendisine işkence yaptıklarını söylerken, gözaltındaki kadını kullanan şebeke üyelerinin bazı erkeklere de şantaj yaptıklarını iddia etti. Polis bu konuyla ilgili ayrı bir soruşturma açtı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.