T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kaçak elektrik denetimi yapan ekip saldırıya uğradı

26 Eylül 2018 19:44

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde kaçak elektrik ve tarımsal sulama kullanımı tespiti yapmak için giden Dicle Elektrik Dağıtım (DEDAŞ) ekibi, 50 kişilik grubun saldırısına uğradı. 3 görevlinin sopalarla yaralandığı saldırıyı jandarma havaya ateş açarak sonlandırdı. Dicle Elektrik Dağıtım Enerji Kayıpları Yöneticiliği Şanlıurfa İl Müdürlüğü ekipleri, kaçak elektrik ve tarımsal sulama kullananları tespit etmek üzere 200 haneli Kuskunlu Mahallesi'ne gitti. Jandarma ekiplerinin de eşlik ettiği kontrolde, DEDAŞ ekipleri, kayıt dışı elektrik kullanımını belirlenmesini engellemeye çalışan 50 kişilik grubun saldırısana uğradı. DEDAŞ ekibine saldıranları jandarma havaya ateş açarak uzaklaştırmaya çalıştı. Gerginliğin yaşandığı olayda 3 görevli taş ve sopa darbeleriyle yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Denetim sırasında ekiplerin tarımsal sulamada kullanılan trafolara taktıkları Otomatik Sayaç Okuma Sistemini söken kalabalık, DEDAŞ'a ait araçlara da zarar verdi. Jandarma ekipleri yaşananların ardından DEDAŞ ekibine saldıran 6 kişiyi gözaltına aldı.

ETİKETLER

şanlıurfakaçak elektrikekipsaldırı50 kişidedaşdenetim

Diğer Videolar

Kaçak inşaat yıkımında zabıtaya saldırı

Su satarak geçimini sağlayan engelli gence akülü sandalye sürprizi

Yaban hayvanlarının beslenme anları fotokapana takıldı

Tepki toplayan sucu serbest bırakıldı: İdrarımı damacanaya değil, asansörün zeminine yaptım

Ciara fırtınası | İskoçya'da şelale yukarıya doğru aktı

Düzce'de heyelan yolu kapattı, evleri su bastı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

E-ticaretten dünyaya ürün satmanın püf noktaları...

İhsan Oktay Anar sokak röportajında: İnanmayı değil bilmeyi tercih ederim...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ordu'da öğretmenler ve öğrenciler 'kardan Abdülhamit' yaptı!...

Kılıçdaroğlu 20 madde açıkladı: FETÖ'nün siyasi ayağı Erdoğan'dır...

Kadir Şeker'in kurtardığı kadın konuştu: 19 suç kaydı olması bir...

Karantinadaki yolculara porno film teklifi...

Bülent Arınç'ın 2013'teki sözleri yeniden gündemde: Başbakanımız, "Hoca efendinin bizden...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

E-ticaretten dünyaya ürün satmanın püf noktaları...

İhsan Oktay Anar sokak röportajında: İnanmayı değil bilmeyi tercih ederim...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24