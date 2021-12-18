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Japonya İstanbul Başkonsolosu'undan Sunay Akın'a, Başkonsolos Ödülü

"Eğer reenkarnasyon varsa demek ki ben dünyaya yeniden gelen Japon şairdim"

18 Aralık 2021 11:56

Japonya İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki, İstanbul Oyuncak Müzesi Kurucusu Sunay Akın'a Türk - Japon ilişkilerine sunduğu katkılar dolayısıyla teşekkür etmek için Başkonsolos Ödülü verdi.

Başkonsolosun Emirgan’daki konutunda yapılan etkinlikte verilen ödül için teşekkür eden Suay Akın, ilkokulda öğretmeninden 'Japon Halk Masalları' kitabını hediye aldığını söyleyerek "O kadar çok etkilenmiştim ki. Büyük bir yaratıcı zeka var. Korku temalı öğretici masallar değildi" dedi. 

Üniversite yıllarında yazdığı şiirlerin de Japon şiirlerine benzediğini dile getiren Akın, "Eğer reenkarnasyon varsa demek ki ben dünyaya yeniden gelen Japon şairdim" diye konuştu. 

Başkonsolos Ödülü

Başkonsolos Ödülü (Consul General's Commendation), Japonya ile diğer ülkeler arasındaki karşılıklı anlayış ve dostça ilişkilerin gelişimine katkıda bulunan kişi veya gruplara sunulan bir ödüldür. 

Japonya'nın yurt dışı temsilciliklerindeki başkonsoloslar veya büyükelçiler tarafından verilir. 

Başkonsolos ÖdülüJaponya İstanbul BaşkonsolosuHisao Nishimakistanbul Oyuncak Müzesiödül

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