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Japonya'dan su geçirmez karton kutu: Amaç plastik atıkları azaltmak

Su geçirmeyen karton kutulara talep giderek artıyor

15 Eylül 2021 13:50

Japon kağıt üreticilerinin geliştirdiği su geçirmeyen karton kutulara talep giderek artıyor. Plastik kutuları aratmayan yenilikçi ürün, plastik atıkları azaltmayı hedefliyor.
 
Japon kağıt üreticilerinin her yıl artan plastik atık miktarını azaltma amacıyla geliştirdiği su geçirmez karton kutulara olan talep gün geçtikçe artıyor.
 
Sıvıyı ve buzu 3 gün süreyle muhafaza edebilen kutuların gıda sektörü başta olmak üzere günlük hayatta kullanımı yaygınlaşıyor.
 
Piyasada halihazırda kullanılan süt ve meyve suyu kutularından polietilen içermemesi ile ayrılan yeni teknoloji kutuların yakın gelecekte tamamen plastik kutuların yerini alacağı tahmin ediliyor.
 
Plastik tüketiminin son 70 yıldır katlanarak arttığı dünyada 2050 yılına dek 33 milyar ton plastik atığın daha ortaya çıkması bekleniyor.
 
Her yıl denizlere karışan 11 milyon ton plastik deniz ekosistemini de tehdit ederken, büyüyen çevre sorunu ve dünya genelinde artan bilinç üreticileri çevre dostu ürünler geliştirmeye itiyor.
 
Kaynak: İHA
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