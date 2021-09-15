Japonya'dan su geçirmez karton kutu: Amaç plastik atıkları azaltmak

Japon kağıt üreticilerinin her yıl artan plastik atık miktarını azaltma amacıyla geliştirdiği su geçirmez karton kutulara olan talep gün geçtikçe artıyor.

Sıvıyı ve buzu 3 gün süreyle muhafaza edebilen kutuların gıda sektörü başta olmak üzere günlük hayatta kullanımı yaygınlaşıyor.

Piyasada halihazırda kullanılan süt ve meyve suyu kutularından polietilen içermemesi ile ayrılan yeni teknoloji kutuların yakın gelecekte tamamen plastik kutuların yerini alacağı tahmin ediliyor.