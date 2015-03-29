James Bond serisinin yeni filmi Spectre'ın fragmanı yayınlandı

James Bond serisinin merakla beklenen yeni filmi Spectre’ın (Hayalet) fragmanı yayınladı. Columbia şirketi, ünlü ajan 007 James Bond’un maceralarının 24’üncü kez beyaz perdeye aktarıldığı filmden ilk görüntüleri paylaştı. İngiliz oyuncu Daniel Craig’in başrolünü oynadığı filmin iki dakikaya yakın fragmanında, filmin başlangıç kareleri yer aldı. Tanıtım filminde ‘007’ İtalya’da ve Avusturya’daki Alp dağlarındaki görülen görülüyor. Oscar ödüllü Christoph Waltz, La vie d’Adèle’deki (Mavi En Sıcak Renktir) performansıyla büyük beğeni toplayan Léa Seydoux ve Monica Bellucci’nin de yer aldığı film, 6 Kasım 2015 tarihinde sinemaseverlerle buluşacak.