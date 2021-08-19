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İznik'te 1800 yıllık anne kız mumyası ilk kez görüntülendi

19 Ağustos 2021 10:41

İznik’te yapılmakta olan arkeoloji müzesini inceleyen TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, günümüze kadar ulaşan bin 800 yıllık anne ve kız mumyasını özel korunaklı depo içinde gördü.

4 medeniyete başkentlik yapan ve UNESCO geçici miras listesinde bulunan İznik’te ikinci müzenin yapımına hızla devam ediliyor. İznik Arkeoloji Müzesi'nin yapım çalışmalarını inceleyen AKP Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Müze Müdürü Ahmet Türkmenoğlu’ndan bilgi aldı.

Çavuşoğlu, daha sonra İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ve AKP İlçe Başkanı Halil İbrahim Gökbulut ile birlikte açılacak olan müzenin en önemli eseri olan ve kamuoyuna bu zamana kadar gösterilmeyen eserin bulunduğu özel depoyu ziyaret etti.

İznik’te 2018 yılında çıkarılan bir lahdin içerisinde Romalı anne kız mumyasını gören Çavuşoğlu lahdin üzerinde bulunan özel korunaklı camdan mumyaları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. (İHA)

İznik Arkeoloji Müzesi1800 yıllık mumyaHakan ÇavuşoğluKağan Mehmet UstaAhmet Türkmenoğlu

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