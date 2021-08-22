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İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3 milyon 411 bin TL ceza

22 Ağustos 2021 11:25

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan Ford Limanı'nda demirli İtalyan bandıralı Grande Portogallo isimli geminin deposundan denize yakıt sızdı. Gemiye 3 milyon 411 bin lira ceza kesilirken, körfezde ekipler temizlik çalışması başlattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Koruma ekipleri, gece saat 01.00'deki denetimleri sırasında İtalyan bandralı 'Grimaldi Lines' firmasına ait Ro-Ro gemisinin İzmit Körfezi'nde kirliliğe sebebiyet verdiğini tespit etti. Yapılan incelemelerde, Gölcük ilçesindeki Ford Limanı'nda bulunan geminin yakıt tankından, petrol türevi kimyevi madde taştığı belirlendi. Geminin bağlı bulunduğu Gölcük ilçesindeki liman etrafında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince güvenlik önlemleri alındı. Kirliliğin yayılmaması için gemi etrafında güvenlik bariyeri ve sosisleri çekildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince İzmit Körfezi'nde kirliliğe sebep olan İtalyan Bandıralı Grande Portogallo isimli gemiye 3 milyon 411 bin lira ceza kesildi.

Sabah saatlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi deniz uçağıyla yapılan denetimlerde ekiplerce alınan önlemlerle deniz yüzeyinin temizlendiği ve petrol türevi kimyevi maddeden arındırıldığı gözlemlendi.

izmitkörfezcezagemi

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