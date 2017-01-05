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İzmir Valisi Erol Ayyıldız: Teröristler ölü ele geçirildi

05 Ocak 2017 20:44

İzmir Adliyesi C Kapısı yakınlarındaki hâkim ve savcı otoparkında bomba yüklü bir araç infılak ettirildi. Bir polis ve silah seslerini duyunca ne olduğunu öğrenmek için pencereye çıkan bir adliye çalışanının şehit olduğu saldırıda güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıkarken, iki terörist etkisiz hale getirildi. Saldırıda 5 kişi yaralandı. Anadolu Ajansı 1,65 ila 1,70 boylarında siyah montlu ve beyaz bereli bir teröristin arandığı iddiasını duyururken İzmir Valisi Erol Ayyıldız bu iddiayla ilgili olarak tüm olasılıkların araştırıldığını belirtti. Vali Ayyıldız, eylemin PKK tarafından yapıldığını söyledi. Üzerlerinden RPG-7 tipi roketatar, 2 kalaşnikof ve 8 el bombası çıkan teröristlerin adliye binasının içinde terör eylemi planladığı değerlendiriliyor. Öte yandan, bölgedeki şüpheli bir araç kontrollü olarak patlatıldı.

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