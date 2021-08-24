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İzmir Tabip Odası üyesi Dr. Ergün Demir: Test zorunluluğu, PCR test borsasının oluşmasına yol açacaktır

6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren; konser, sinema ve tiyatro gibi faaliyetlere katılımda negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirildi

24 Ağustos 2021 11:33

Doktor Ergün Demir, aşı olmayanlara getirilen PCR testi zorunluluğunun “test borsasına” yol açacağını belirterek, “Olası vaka tanımı haricinde ücretsiz test yapılmamaktadır… Halk sağlığı önlemleri kapsamında temaslı takibi dışında aşıya zorlayıcı önlem olarak PCR talep edilmesi korkarız ki PCR test borsasının oluşmasına yol açacaktır” dedi.

Koronavirüs aşısını yaptırmayan vatandaş için 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren; konser, sinema ve tiyatro gibi faaliyetlere katılımda negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirildi. Ayrıca; uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirilecek şehirlerarası seyahatler için de negatif sonuçlu PCR testi zorunlu olacak. Aşı olmayan öğretmenlerin de test yaptırması gerekecek.

İzmir Tabip Odası üyesi Ergün Demir, zorunlu test uygulamasının “PCR test borsasına” yol açacağını söyleyerek, “PCR testi ücretsiz mi yapılıyor?” sorusuna şu yanıtı verdi:

"Olası vaka tanımı haricinde ücretsiz test yapılmamaktadır"

“Ateş, öksürük, nefes darlığı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrıları, tat ve koku alma kaybı veya ishal belirti ve bulgularından en az biri olan ve doğrulanmış koronavirüs vakası ile yakın temas eden kişiler olası vaka olarak tanımlanmaktadır. An itibarı ile Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından hazırlanan koronavirüs rehberi vaka takip algoritmasına göre semptomu olan yani koronavirüs olası vaka tanımına uyan hastalarda PCR testi ücretsiz yapılmaktadır. Olası vaka tanımı haricinde ücretsiz test yapılmamaktadır."

"Yakın temaslı kişilerde ise takip süreleri içerisinde koronavirüs semptomları gelişirse filyasyon ekiplerince numune alınması sağlanmaktadır. Ancak salgının başlangıcından beri bu uygulamaya birçok özel sağlık kuruluşu ile laboratuvar uymamakta olası vaka tanımına uyan hastalardan da ücret almaktadır."

"Oysa PCR test ücreti SGK tarafından ödenmektedir. 9 Mayıs 2020 tarih ve 31122 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılması ile SUT PCR testi tanımlanmış ve fiyat tarifesi 117,5 TL olarak belirlenmiştir. Böylece Genel Sağlık Sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için koronavirüs hastalığının tanı ve tedavisinin yapıldığı tüm kamu sağlık tesisleri ve özel sağlık kurum/ kuruluşlarına bu testin ücreti 1 Nisan 2020 tarihinden sonra geçerli olmak üzere SGK tarafından ödenmektedir."

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