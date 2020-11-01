İzmir depreminin ardından | Rıza Bey Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları üçüncü gününde

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15 saniye süren deprem Marmara bölgesinde de hissedilirken, bazı evlerin yıkıldığı, çok sayıda binanın da hasar gördüğü belirtildi. Özellikle Bayraklı ilçesinde 20 civarında binanın yıkıldığı açıklanırken, AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 1'i boğulma olmak üzere toplam 55 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 896 vatandaştan 667’si taburcu edilmiş olup, 229 kişinin de tedavisi devam ediyor.