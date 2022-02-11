İzmir'de kafe, bar ve restoranlardan mumlu protesto: Bu faturaları ödememiz mümkün değil

İzmir'de kafe, bar ve restoran işletmecileri, katlanan elektrik faturalarını protesto etmek için her akşam ışıklarını söndürmeye başladı. Alsancak'ta akşam saatlerinde bir süreliğine mum ışığında hizmet veren esnaf, "Bizi bu duruma düşürenler utansın. Fahiş zamları geri çekin, bu faturaları ödememiz mümkün değil" dedi.

İzmir'de eğlence sektörünün merkezlerinden Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki kafe, bar ve restoran işletmecileri, elektrik zamlarını protesto etmek için her akşam ‘ışıkları söndürme’ eylemi başlattı. Akşam 21:00'den sonra bir saate varan sürelerde ışıkları kapatan ve mum ışığında hizmet veren esnaf, zamlı tarifelerin geri çekilmesi için AKP hükümetine çağrı yaptı.