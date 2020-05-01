İzmir'de fırça saplarıyla '1 Mayıs halayı'

İzmir'de Çiğli Belediyesi'nin işçileri, yeni tip Koronavirüs tedbirleri doğrultusunda 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nı alınan önlemler kapsamında kutlarken, fırça saçlarının birer uçları tutularak halaylar çekildi.

Çiğli Belediyesi işçileri, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramını korona virüse karşı alınan tedbirler doğrultusunda şantiye tesisinde kutladı. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Disk Genel-İş 8 No’lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin, CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, meclis üyeleri, bürokratlar ve iş yeri temsilcileri de kutlamalarda işçilere katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik, Başkan Gümrükçü ve 8 No’lu Şube Başkanı Gümüştekin’in konuşmalarıyla devam etti. Eldiven ve maskelerini takan işçiler, salgına karşı sosyal mesafe kuralının korunması amacıyla yerlere yapıştırılan noktalarda kutlamayı takip etti.

Fırça saplarıyla halay

1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarının klasiği haline gelen halay seremonisi, Başkan Gümrükçü ve işçiler tarafından farklı bir yöntemle icra edildi. Yeni tip Koronavirüs ile mücadele kapsamında olası teması engellemek için Başkan Gümrükçü ve işçiler ellerindeki fırça saplarının birer uçlarını tutarak halay çekti.