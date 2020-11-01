İzmir'de enkaz altındaki yakınlarını beklerken fotoğraflarını gördüler...

Şu ana kadar 51 kişinin hayatını kaybettiği İzmir depreminin simgesi Rıza Bey apartmanı enkazının önünde yakınlarının çıkarılmasını bekleyen bir aile, molozlar arasındaki cüzdanda fotoğrafları gördü. Aile, duygusal anlar yaşadı.

İzmir'deki depremin ardından enkazdaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremde simge haline gelen Rıza Bey apartmanında yakınları, enkaz altında kalanlar umutla gelecek iyi haberi beklemeye devam ediyor.

Çalışmalar sürerken bir yakınlarının cüzdanını bulunan aile üyeleri duygusal anlar yaşadı.

Merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15 saniye süren deprem Marmara bölgesinde de hissedilirken, bazı evlerin yıkıldığı, çok sayıda binanın da hasar gördüğü belirtildi. Özellikle Bayraklı ilçesinde 20 civarında binanın yıkıldığı açıklanırken, AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 1'i boğulma olmak üzere toplam 51 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 896 vatandaştan 667’si taburcu edilmiş olup, 229 kişinin de tedavisi devam ediyor.

TIKLAYINIZ - İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem | Hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi; arama-kurtarma çalışmaları sürüyor

Kaynak: ANKA