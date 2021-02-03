T24 LogoT24 Logo
Haberler

İzmir'de Boğaziçililere destek eylemine polis müdahalesi: Gözaltılar var

Müdahale esnasında çok sayıda öğrencinin gözaltına alındığı bildirildi

03 Şubat 2021 17:25

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri’nin Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde yapmak istediği Boğaziçi öğrencileri ile dayanışma eylemine polis müdahale etti. Müdahale esnasında çok sayıda öğrencinin gözaltına alındığı bildirildi.

Polisin müdahalesinin ardından yeniden toplanıldı. Çevredeki yurttaşların desteğini de alan eylemciler Kordon'da bir araya geldi. 

Öte yandan İstanbul Valiliği, dün Kadıköy'deki Boğaziçi Üniversitesi gösterilerinde gözaltına alınan 94 kişiden 65'inin serbest bırakıldığını duyurdu. Yine Boğaziçi öğrencilerine destek protestolarında Beşiktaş ve Sarıyer'de gözaltına alınanlardan da 11 kişinin serbest bırakıldığı, 29 kişinin işlemlerinin sürdüğü Valilik tarafından açıklandı.

izmirdestekboğaziçieylem

Diğer Videolar

Cumartesi Anneleri yargılanıyor: “Özür dilemeleri gerekirken dava açtılar; mahkemede de adalet ve mezarlarımızı soracağız''

AKP kongresi öncesi manzaralar: Yolcular maskesiz, mesafesiz olarak taşındı

Otizmli çocuk sahibi babanın isyanı: Oğlum öfke nöbeti geçirdiğinde insanların anne babalığımızı sorgulamasından bıktım

İstanbul’da kar yağışı havadan görüntülendi

Kadınlardan Esenyalı ve Beşiktaş'ta İstanbul Sözleşmesi için eylem: "Haklarımızdan ve hayatlarımızdan vazgeçmeyeceğiz"

Ceza yedi; çektiği videoda "Ben denedim siz denemeyin" dedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sunucu canlı yayında çıplak kadının saldırısına uğradı...

Orhan Pamuk: Altan, Kavala, Demirtaş Türkiye’nin hapiste yatan cesur insanları;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: İstanbul’un tamamı İBB’nin elinden alınsın, Anadolu yakası Sultanbeyli...

Cemal Enginyurt: Ülkeyi yöneten CHP zihniyeti doları, faizi yükseltti; Bay...

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: Hazırlıklarımızı tamamlamamız 19 yıl...

Fatih Altaylı: Fenerbahçe'nin İstanbul Sözleşmesi açıklaması, Türkiye'deki yobazlığa ve alçaklığa...

Fatih Altaylı: Nagehan Alçı, bize Cumhurbaşkanı’nın canıgönülden ve zoraki yaptığı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sunucu canlı yayında çıplak kadının saldırısına uğradı...

Orhan Pamuk: Altan, Kavala, Demirtaş Türkiye’nin hapiste yatan cesur insanları;...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24