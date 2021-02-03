İzmir'de Boğaziçililere destek eylemine polis müdahalesi: Gözaltılar var

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri’nin Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde yapmak istediği Boğaziçi öğrencileri ile dayanışma eylemine polis müdahale etti. Müdahale esnasında çok sayıda öğrencinin gözaltına alındığı bildirildi.

Polisin müdahalesinin ardından yeniden toplanıldı. Çevredeki yurttaşların desteğini de alan eylemciler Kordon'da bir araya geldi.

Öte yandan İstanbul Valiliği, dün Kadıköy'deki Boğaziçi Üniversitesi gösterilerinde gözaltına alınan 94 kişiden 65'inin serbest bırakıldığını duyurdu. Yine Boğaziçi öğrencilerine destek protestolarında Beşiktaş ve Sarıyer'de gözaltına alınanlardan da 11 kişinin serbest bırakıldığı, 29 kişinin işlemlerinin sürdüğü Valilik tarafından açıklandı.