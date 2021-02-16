İyi Partili Türkkan: PKK ne zaman devlet oldu da bizim haberimiz yok, siz esir diye bahsediyorsunuz!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Gara’daki operasyona ilişkin bilgilendirmesinin ardından konuşan İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "Esir, savaşlarda devletler arasında yapılan meselede ortaya çıkan bir tanımdır. PKK ne zaman devlet oldu da bizim haberimiz yok siz esir diye bahsediyorsunuz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize İl Kongresi'nde 13 kişiyi 'esir' olarak tanımlamış "Öncelikle Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını dağıtmak için başlattığımız harekâtımızda şehit olan 3 askerimiz ile teröristler tarafından alçakça katledilen 13 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu kardeşlerimiz, bir kısmı beş ay bir kısmı 6 ay bu teröristlerin ellerinde esirdi" demişti.

TIKLAYINIZ - Bahçeli'nin Halk TV'deki kullanımını 'hıyanetin ağzı' diye yorumladığı 'esir' kelimesini Cumhurbaşkanı Erdoğan da kullandı