İyi Partili Poyraz'dan '650 TL öğrenci bursu' yorumu: Kışın üstüne palto alamaz, bir kahve alamaz; aşık bile olamayacaklar, olsa bile ona 'platonik aşk' denir

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HaberTürk ekranlarında yayınlanan, Kübra Par'ın sunduğu 'Açık ve Net' programında konuşan İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öğrenci bursunun 650 TL olduğunu hatırlatmasına ilişkin "Şu an torpil bulup, bir aracı bulup ya da şansı yaver gidip yurda yerleşen bir öğrencinin ödediği katkı payı 375 lira, yani bu genç kardeşimin elinde 275 lira kaldı. Kışın üstüne palto alamaz, bir kahve alamayacak, yazın ayağını denize sokamayacak, hiçbir eğlenceyi katmıyorum, aşık bile olamayacaklar, 275 liraya aşık olunmaz, olsa bile ona 'platonik aşk' denir" dedi.

Sözlerine devam eden Poyraz, "Başka bir dramdan bahsedeyim. Bugün bazı kaynaklarda yer aldı. Erasmus Değişim Programı'ndaki öğrenciler kendilerine söz verilen bursun kesilip, ödenmesinin de önümüzdeki yıla ertelendiğine ilişkin bir haberle bugünü kapattılar. Bu çocuklar Erasmus'la gitmişler yurt dışına. Bakın Türkiye'de de değil. O bursa göre hayatlarını yurt dışında entegre edecekler ama böyle bir şokla karşılaşıyorlar. Sözünün kıymeti olmayan devlet olmaz" diye konuştu.

Erdoğan, fahiş fiyatlarla ilgili yaptığı konuşmasında üniversite öğrencilerinin burslarına değinerek, "Üniversite öğrencileriyle ilgili konuşurken göreve geldik. Üniversite öğrencilerinin aldığı burs 45 liracıktı. Elinize, dilinize dursun. Şu anda bunlar 650 liraya çıktı. Nereden, nereye geldik" demişti. Erdoğan'ın açıklaması tartışmalar ayol açmıştı.

TIKLAYIN - Erdoğan: Üniversite öğrencilerinin aldığı burs 45 liracıktı; elinize, dilinize dursun, şu anda bunlar 650 liraya çıktı