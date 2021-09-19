Erdoğan: Üniversite öğrencilerinin aldığı burs 45 liracıktı; elinize, dilinize dursun, şu anda bunlar 650 liraya çıktı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, fahiş fiyatlarla ilgili yaptığı konuşmasında üniversite öğrencilerinin burslarına değinerek, "Üniversite öğrencileriyle ilgili konuşurken göreve geldik. Üniversite öğrencilerinin aldığı burs 45 liracıktı. Elinize, dilinize dursun. Şu anda bunlar 650 liraya çıktı. Nereden, nereye geldik." dedi. Erdoğan'ın açıklamaları sosyal medyada tepkiye yol açtı.

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