İyi Partili Özlale, 6 genel başkanın 12 Şubat'ta gerçekleşecek görüşmesiyle ilgili konuştu: Buradan direkt olarak siyaseti değiştirecek bir şey çıkacağını zannetmiyorum

CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve DEVA Partisi genel başkanlarının 12 Şubat'ta bir araya gelecek olmasıyla ilgili bilgiler veren İyi Parti Kalkınma Politikalar Başkanı Ümit Özlale, "CHP Genel Başkanı Kemal Bey'den gelen bir davetti. Muhalefet partisinin genel başkanları da o davete icap edecekler. Orada buluşup gündemi değerlendirecekler. Bu önemli. Ama hani buradan direkt olarak siyaseti değiştirecek bir şey çıkacağını ben zannetmiyorum" dedi.

Halk TV'de Özlem Gürses'in sunduğu 'Kayda Geçsin' programında konuşan Özlale şunları söyledi;

"Çok anlam yüklememek gerekiyor"

"CHP Genel Başkanı Kemal Bey'in davetiyle bir nezaket ziyareti, bir nezaket daveti. 6 tane muhalefet partisinin genel başkanı oraya gidecekler. Bence muhalefet partisi genel başkanlarının aynı masaya oturup birbirlerinin halini hatırını sorması, genel gündemi değerlendirmeleri haber niteliği taşır ama onun ötesinde çok fazla bir şey taşımaz. Mutlaka bir açıklama olur ama bu açıklama dediğim gibi burada bir 6 tane genel başkanın genel durumu değerlendirmesi, Kemal Bey'in davetiyle bir araya gelmesi ve ondan sonrasında da orada tahmin ediyorum güncel konular konuşulur, bir açıklama yapılır. Ama bu açıklamadan siyaseti çok değiştirecek bir şey beklemek bence... Çok anlam yüklememek gerekiyor."

"Buradan direkt olarak siyaseti değiştirecek bir şey çıkacağını ben zannetmiyorum"

Gazeteci Özlem Gürses'in "Seneler önce Sayın Akşener'in bir çağrısı vardı 'Memleket Masası' aslında onun bir küçük teşekkülü gibi bu fotoğraf çok şüphesiz ki kritik bir fotoğraf. Onun için mesela Davutoğlu'nda, Gelecek Partisi'nde falan son dakika 'Hay Allah ocakta yemeğimiz vardı. Katılamadık' böyle bir şey olur mu?" sözleri üzerine Özlale şöyle devam etti;

"Sanmam dediğim gibi CHP Genel Başkanı Kemal Bey'den gelen bir davetti. Muhalefet partisinin genel başkanları da o davete icap edecekler. Orada buluşup gündemi değerlendirecekler. Bu önemli. Ama hani buradan direkt olarak siyaseti değiştirecek bir şey çıkacağını ben zannetmiyorum. Zaten partiler birbirleriyle görüşüyorlar. Biz Millet İttifakı'nın iki büyük partisi olarak düzenli aralıklarla görüşüyoruz. Mecliste partilerin parlamenter sistem üzerinde konuştuklarını, görüştüklerini biliyoruz. Oradan bir mutabakat metninin çıkacağını biliyoruz. O yüzden muhalefet bloğunda saydığınız bu partiler, 6 tane parti zaten birbiriyle gayet iyi ilişkiler içinde geliştiriyorlar. Şu anda Millet İttifakı'nda 2 tane parti olmasında rağmen biz diğer partilerle de düzenli olarak görüşüyoruz. Bu 6 genel başkanın da bir arada olacağı davet de bunun bir uzantısı."