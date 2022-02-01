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İyi Partili Melih Kırkpınar: AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu'nun danışmanı kardan yolu kapanan vatandaşa "Hangi partiye oy veriyorsun" diye sormuş

"Geleceğimizi duyanlar yolu açmak için iş makinası göndermiş"

01 Şubat 2022 10:05

İyi Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar, kentin Karayazı ilçesine bağlı Tahtırevan Köyü’nde yaşayan vatandaşların taleplerini dinlediği bir videoyu sosyal medya hesabında paylaştı. Günlerdir kapalı olan yollarının açılması için yetkilileri aradıklarını belirten bir vatandaşın söylediklerini paylaşan Kırkpınar, "Vatandaş meramını anlatmak için Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nu arıyor. Danışmanından aldığı cevap, "Hangi Partiye Oy veriyorsun?" ve vatandaş yediği azarla kalıyor" diyerek tepkisini gösterdi.

Karayazı İlçesine bağlı birçok köyün yolu yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı. Yolların günlerdir kardan kapalı olduğunu ve açılmadığını söyleyen vatandaşlar, köylerine çağırdıkları İyi Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar’a şikayetlerini anlattı.

"Hangi Partiye Oy veriyorsun?"

Vatandaşların taleplerini dinlediği anların görüntülerini paylaşan Kırkpınar, şunları söyledi:

"Erzurum/Karayazı ilçemizde köy yolları kapalı. Geleceğimizi duyanlar yolu açmak için iş makinası göndermiş. Vatandaş meramını anlatmak için Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nu arıyor. Danışmanından aldığı cevap, "Hangi Partiye Oy veriyorsun?" ve vatandaş yediği azarla kalıyor."

 

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