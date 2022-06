İyi Partili Kavuncu'dan Alp Emeç açıklaması: 20 yaşındaki arkadaşımızın paylaşımına tahammül edemeyecek kadar despotlaşmış bir zihniyet...

İyi Parti Gençlik Kolları Üyesi Alp Emeç’in tutuklanmasıyla ilgili İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda açıklama yapıldı. İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, duruma tepki göstererek "20 yaşındaki bir arkadaşımızın yalnızca 15 dakika kalan bir paylaşımına tahammül edemeyecek kadar despotlaşmış bir zihniyetle karşı karşıyayız” dedi.

Burada konuşan İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, “Bugün bu basın toplantısını tamamen genç arkadaşlarımızın yapmasını istedik” diyerek şunları söyledi;

"Gençliğe bunları yaşatanların kullandığı değerlerdeki samimiyete itibar etmeyin"

“Ama ana kademe olarak da sonuna kadar arkalarında olduğumuzu hissetmeleri için kendileri birlikte yapalım dediler. Çünkü olayın mağduru genç bir arkadaşımız. Bunun mücadelesini verecek olan da yine bizlerle birlikte gençler. Gençler konuşacak, Alp de konuştu ve konuşurken İyi Parti teşkilatları olarak iki temel düsturumuz var. Özgürce konuşacağız ve siyasetteki nezaket dilini de asla terk etmeyeceğiz. Alp de attığı tweet’i korktuğu için değil bu iki kavram üzerinde hareket ettiği için geri aldı. Hakaret kastıyla bir şey yapmadığını kendisi de ifade ediyor. Bunun ne çağdaş ne de bugünkü evrensel hukuk anlayışıyla bağdaşmadığını hukukçu arkadaşlarımız biliyor. Biz, büyük bir medeniyetin devamı olan bu toprakların üzerinde yaşıyoruz. Yaşadıklarımız, bunu anlamakta zorluğa sevk ediyor. Biz, bu yönettiği büyük imparatorlukta gururlanıp da despotluk yapmasın diye kulağına sürekli “Mağrur olma padişahım senden büyük Allah var” diyen bir neslin devamıyız. Bunlar, bu medeniyeti kavrayanların yapacağı iş değildir. Kendini bu şemsiye altında barındıran, bu kavramları suistimal edip gençliğe bunları yaşatanların kullandığı değerlerdeki samimiyete itibar etmeyin. 20 yaşındaki bir arkadaşımızın yalnızca 15 dakika kalan bir paylaşımına tahammül edemeyecek kadar despotlaşmış bir zihniyetle karşı karşıyayız."

Bahadır Erdem: Cumhurbaşkanına hakaret suçunu İyi Parti olarak Türk Ceza Kanunu'ndan kaldıracağız

Alp Emeç’in tutukluluğuyla ilgili konuşan İyi Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem de şunları söyledi;

"Bugün ben burada hem bir baba olarak hem bir hukukçu olarak hem İyi Parti Hukuk ve Adaletten Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak bu genç arkadaşlarımızla birlikte burada Alp için böyle bir basın açıklaması yapmak zorunda kalmaktan dolayı çok üzgünüm. Türkiye'de sadece 2020 yılı verileri ile 160 bini aşkın vatandaşa cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma açılmış. 35 binden fazlasına dava açılmış, 10 binden fazlasına hüküm verilmiş ve bunların içinde 1100 küsür 18 yaş altında çocuk var ve 10 tane de çocuk tutuklu. Biri de 12 ile 14 yaş arasında. Cumhurbaşkanına soruyorum; Sayın Recep Tayyip Erdoğan fikir suçundan dolayı bundan 20 sene sene önce hapse girdi ve bunun mağduriyeti ile başbakan oldu seçim kazandı. Şimdi ne değişti ki 20 sene sonra Sayın Recep Tayyip Erdoğan vatandaşları ile kavgalı ve davalı bir hale geldi. Cumhurbaşkanına hakaret suçunu İyi Parti olarak Türk Ceza Kanunu'ndan kaldıracağız. Bu bizim ilkelerimizde de İyi Parti'nin İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ilkelerinde de altılı masanın ilkelerinde de var. Zaten hakaret suçu Türk Ceza Kanunu’nda var.

Ayrıca cumhurbaşkanına hakaret suçunun Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenmesine gerek yok. Bunu altını çizerek kaldıracağımızı ifade etmek istiyorum. Bugün için gelinen noktada cumhurbaşkanı vatandaşlarının üzerinde ve özellikle gençler üzerinde fikirlerini ifade edemesinler diye, düşüncelerini söyleyemesinler diye bir korku imparatorluğu kurmak için uğraşıyor ama Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk'ta dediği gibi Türk gençliğinin muhtaç olduğu kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Hiçbir suretle korkutamaz, hiçbir suretle korkutamaz! Nitekim Hamza arkadaşımız ne dedi; Alp korkmuyor dedi hiçbirimizi korkutamayacak dedi. İyi Parti olarak anayasadaki fikir hürriyetinin ifade hürriyetinin sonuna kadar arkasındayız. Sabahleyin Alp’i ziyarete gidildi, şimdi ben de tekrar ziyarete gideceğim. Çünkü Sayın Genel Başkanımız Alp’in durumundan an be an gün be gün haberdar olmak istiyor. Derhal bırakılmasını talep ediyoruz. Bu haksız hukuksuz anayasaya aykırı tutuklamanın bir an evvel sonlandırılmasını istiyoruz."

İyi Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı: Ülkesi için mücadele eden hiçbir genci korkutamayacaksınız

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, İyi Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, İyi Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Hamza Yurtsever ve gençlik kollarının katıldığı toplantıda konuşan İyi Parti Gençlik Kolları Başkanı Hamza Yurtsever de “Alp Emeç partimizin gençlik kollarında görev alan, henüz 20 yaşında üniversite öğrencisi bir arkadaşımız. Bu sabah Alp’in yanındaydım. Sizlere bir haberim var ve bu haber korku iklimini yaymaya çalışan mevcut iktidar için kötü bir haber. Alp’in morali son derece yerinde. Alp’in sevenlerine, arkadaşlarına ve kendisi için mücadele eden herkese çokça selamı var. Alp’i korkutamadınız, görüyorsunuz. Ve buradaki gençleri de korkutamadınız. Ve ülkesi için mücadele eden hiçbir genci korkutamayacaksınız. Başta Genel Başkanımız Meral Akşener olmak üzere, İl Başkanımız Buğra Kavuncu’yla birlikte konuyu titizlikle takip ediyoruz” dedi.

