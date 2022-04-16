Sedef Kabaş'ın tutuklanmasına neden olan sözleri yazıp silen İyi Partili üniversite öğrencisi Alp Emeç tutuklandı

Gazeteci Sedef Kabaş'ın tutuklanmasına neden olan sözleri sosyal medya hesabından yazıp daha sonra da silen Bilgi Üniversitesi Tarih bölümü öğrencisi ve İYİ Parti Gençlik Kolları Üyesi Alp Emeç tutuklandı.

İYİ Parti Gençlik Kolları üyesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih bölümü öğrencisi Alp Emeç, gazeteci Sedef Kabaş'ın tutuklanmasına sebep olan “Öküz saraya çıkmakla kral olmaz ama saray ahır olur” ifadesini sosyal medyada yazıp daha sonra sildi. Emeç, tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, Emeç'in tutuklanması üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "20 yaşındaki üniversite öğrencisi ve İYİ Gençlik Üyesi Alp Emeç, içinde 'saray' geçen bir atasözünü sosyal medyada paylaşıp sonra silmesine rağmen tutuklandı. Hukuk devletini, önce 'Parti Devleti'ne, şimdi de 'Saray Devleti'ne çevirdiler" diye yazdı.

Emeç'in tutuklanmasına tepki gösteren sosyal medya kullancıları, #AlpEmeçSerbestBırakılsın etiketi ile paylaşım yaptı. Etiket, Trend Topic listesine girdi.