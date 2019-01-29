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Gün Olur

İyi Partili Erozan: Putin Erdoğan'a ‘Git Esad'la konuş' mesajı verdi

İyi Partili Genel Başkan Yardımcısı Erozan, Hakan Aksay’ın Gün Olur programına konuk oldu

29 Ocak 2019 00:48

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Ahmet Erozan, Hakan Aksay’ın Gün Olur programına konuk oldu.

AK Parti ve MHP’nin toplam oy oranının şu anda yüzde 45’in altına düştüğünü söyleyen Erozan, yerel seçimlerde bu iki partiden kopacak oyların İyi Parti’ye gideceğini öne sürdü.

CHP ile yaptıkları işbirliğinin hedefini “seçimler yoluyla mümkün olduğu kadar çok sayıda belediyeyi AKP’den devralmak” olarak ifade eden Erozan, SP ile de güç birliği zemininin olduğunu, ancak “İyi Parti olarak HDP oylarına talepkâr olmadıklarını” belirtti.

İyi Parti’nin “küçük MHP olmadığını” ve siyaset sahnesinin merkezinde konumlandığını vurgulayan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı, MHP ile ittifakının bozulması halinde AK Parti ile işbirliği yapıp yapmayacaklarıyla ilgili soruya olumsuz yanıt verirken şunları söyledi:

“Seçim sonrasında AKP’nin böyle bir arayışı oldu. İyi Parti’nin başarılı olup olmadığı tartışması çıkınca Genel Başkanımız Kurultay’a gitti. O konjonktürde AKP bizden 10 kadar milletvekili devşirip MHP’den kurtulmaya çalıştı. Sayın Bahçeli bunu fark etti, yok olma riskiyle karşı karşıya kalacağını hissetti ve Koray Aydın’a seslenerek Meral Hanım’ın siyasete dönmesi için ikna edilmesini istedi.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “bugüne kadar ip cambazlığı yaptığını, hâlâ aynı şeye devam ettiğini ama ipin artık havada değil yerde olduğunu, dolayısıyla sonunda Cumhurbaşkanı’nın ayağının yere bastığını” ifade eden İyi Parti yöneticisi, Putin’in Erdoğan’a karşı “çok terbiyeli ve müsamahakâr davrandığını, kafasına çakmadan kulağına Adana Mutabakatı’nı fısıldadığını” ve “yaptığın mutabakata uygun olarak Esad’la konuş” mesajı verdiğini savundu.

 

 

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