İyi Partili Dikbayır çarşı, pazar gezdi; 'milletin enflasyonu'nu hesapladı: Vatandaşlarımıza ara zam yapın

İyi Parti Sakarya Milletvekili ve Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır'ın "Vatandaşın satın alma gücünü, TÜİK'in yanlış rakamlarını ispat etmek için" diyerek eşiyle birlikte her ay çektiği pazar ve market alışverişi videosunun 5. yayınlandı. Dikbayır tespitlerini "Ürünleri aynı paraya daha az gramajlı alıyoruz. Ürün fiyatları sürekli yukarıya çıkarken maaşlar yerinde sayıyor" dedi. Hükümete çağrı yapan Dikbayır, "Vatandaşlarımıza ara zam yapın çünkü artık geçinemiyorlar" dedi.

Enflasyon şubat ayında beklentilerin de üzerinde arttı ve 1,5 yılın zirvesini gördü. TÜİK verilerine göre; TÜFE aylık bazda yüzde 0,91 artarken, yıllık enflasyon yüzde 15,61'e çıktı. Üretici fiyatlarında ise yıllık yüzde 27 artış dikkat çekti. Şubat ayının zam şampiyonu yüzde 26,96'lık artış ile dolmalık biber oldu.

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