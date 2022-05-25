İyi Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay: Nevşehir eski belediye başkanlarından Hasan Ünver'in iş ortakları adeta hanım koleksiyonu yapıyor

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İyi Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay, eski Belediye Başkanı Hasan Ünver ve iş ortaklarını hedef alan sözler söyledi. Yolsuzluk yaptığını öne sürdüğü Hasan Ünver'in iş ortakları hakkında Ömer Ay, "Hasan Ünverin iş ortaklarının dördü de hanımlarını değiştirdiler. Dördü de eski hanımlarını boşadılar. Yeni hanımlar aldılar. Genelde sekreterlerini aldılar. Artı il özel idare başkanımız dördüncü veya beşinci hanımını aldı. Adeta hanım koleksiyonu yapıyor. Brezilya dizisine çok uygun bir partililerle karşı karşıyayız" dedi.

İYİ Partili Ömer Ay düzenlediği basın toplantısında Nevşehir eski belediye başkanlarından Hasan Ünver’in eleştirilerine yanıt verirken yeni iddiaları da gündeme taşıdı.

"Adeta hanım koleksiyonu yapıyor"

Ünver'in "mal varlığındaki artışa" dikkat çektiği açıklamasında Ömer Ay, Hasan Ünver'in iş ortaklarının eşlerinden ayrılarak sekreterleriyle evlendiklerini öne sürerek şunları söyledi:

"Belediye çalışanlarının, Hasan Ünverin iş ortaklarının dördü de hanımlarını değiştirdiler. Dördü de eski hanımlarını boşadılar. Yeni hanımlar aldılar. Genelde sekreterlerini aldılar. Şimdi büyük bir ilçemizin belediye başkanı ile şoförü Yıldız isimli bir kızı paylaşamıyorlar. Whatsapp'tan yazışmalarını Twitter'da okumuşsunuzdur. Yıldız'ı belediye başkanı mı kave içmeye götürecek, Halil mi götürecek tartışıyorlar.

Artı il özel idare başkanımız dördüncü veya beşinci hanımını aldı. Adeta hanım koleksiyonu yapıyor. Brezilya dizisine çok uygun bir partililerle karşı karşıyayız."



Azmettirici olduğunu reddeden Ömer Ay’ın ifadesi ortaya çıktı: Silahları ben verdim, Tekiner’in komünist olduğunu söyledim



Ömer Ay, 17 Haziran 1980'de CHP Nevşehir İl Başkanı Zeki Tekiner cinayetinin azmettiricisi olduğu gerekçesiyle hüküm giymiş, İyi Parti tarafından il başkanı atanmasına Tekiner'in kızı Aylin Tekiner tepki göstermişti. Tekiner, "Tıpkı bugün olduğu gibi 40 yıl önce de failler cezasızlıkla ödüllendirilirken işlenen suçlarda sorumluluğu bulunan bürokratlar, işkenceciler, siyasetçiler taltif edildiler, terfi ettiler ve takdir gördüler" demişti.

Gazeteci Banu Güven de Ömer Ay'ın "Hanım koleksiyonu" açıklaması için "Kimilerini güldüren bu adam da masum değil. Ömer Ay, 1980'de Nevşehir CHP İl Başkanı avukat Zeki Tekiner ile CHP üyesi Yavuz Yükselbaba cinayetinin azmettiricisiydi. Almanya'ya kaçtı, iade edildi, idam cezası 20 yıla indi, serbest kaldı. Aynı şehirde İyi Parti İl Başkanı!" ifadelerini kullandı.





