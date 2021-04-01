T24 LogoT24 Logo
Haberler

İyi Partili Dervişoğlu'ndan AKP sıralarına: Sizi sıcak koltuklarınızdan kaldırıp TBMM çatısı altında buluşturduk ya, oh oh oh!

Dervişoğlu, AKP'li vekillerin Meclis'te olmasını da "İlk defa böyle güzel bir Meclis ortamında bulunuyorum" sözleriyle tiye aldı

01 Nisan 2021 16:56

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi dün muhalefet oylarıyla reddedildi. Teklifin Meclis Genel Kurulu'nda muhalefetin oylarıyla reddedilmesinin ardından AKP ve MHP'den gelen itirazlar dolayısıyla Meclis Başkanlık Divanı’nın toplandı. İyi Parti Grup Başkanvekili, İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu da Meclis'te yaptığı konuşmada olayla ilgili AKP sıralarına dönerek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da göndermede bulunarak "Sizi sıcak koltuklarınızdan kaldırıp TBMM çatısı altında buluşturduk ya, oh oh oh!" dedi. 

Teklifin Meclis Genel Kurulu'nda muhalefetin oylarıyla reddedilmesini değerlendiren Dervişoğlu AKP sıralarına "Dün akşam gol yediniz" dedi. Dervişoğlu, AKP'li vekillerin Meclis'te olmasını da "İlk defa böyle güzel bir Meclis ortamında bulunuyorum" sözleriyle tiye aldı.

TIKLAYIN - Şentop, 'güvenlik soruşturması’ kanun teklifinin reddi sonrası Başkanlık Divanı’nın toplanmasına ilişkin eleştirilere yanıt verdi

TIKLAYIN - Özgür Özel’den Meclis Başkanı Şentop’a: Cumhur İttifakı’nın arzuhalcisi iç tüzüğü bir kez daha ayaklar altına almaya niyetlendi

TIKLAYIN - Beştaş’tan ‘güvenlik soruşturması’ kanun teklifinin reddi sonrası Meclis Başkanlık Divanı'nın toplanmasına tepki: Demokratik bir yaklaşım ve zihniyet içinde değiller

 

müsavat dervişoğluiyi partiakpmeclisgüvenlikyasakanunoylama

Diğer Videolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisi tarafından 19:19'a çağrı yapılan İstiklal Marşı okumasına geç katıldı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Mayıs 2021

19 Mayıs töreninde Gençliğe Hitabe'nin "İktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler" bölümü okunmadı

Çarşı'da şampiyonluk sevinci

Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu, Haliç'e kurulan tenis kortunda 19 Mayıs'a özel gösteri maçı yaptı

19 Mayıs kortejinde yaşanan kazada motosikletli 2 polis yaralandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cumhuriyet Savcısı 'muhtemelen işimi kaybedeceğim' dedi, video ile duyurdu: Salgın...

Sedat Peker, 'İçişleri Bakanı Soylu’ya aracılık yaptığını' yalanlayan Hadi Özışık’la...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fehmi Koru: Anketler ne söylüyor? Üzülmesi gerekenler neden seviniyor?...

Sedat Peker'le fotoğraf paylaşan ünlüler şimdi de silme yarışına girdi!...

İçişleri Bakanı Soylu: Şaşkınım, keşke bugünleri görmeseydim; mafya lideri ile...

Sedat Peker’in görüşme kayıtlarını yayımladığı Hadi Özışık: Süleyman Soylu ve...

Oyuncu Tolga Karel, Sedat Peker ile fotoğrafını paylaştı: Daha düne...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cumhuriyet Savcısı 'muhtemelen işimi kaybedeceğim' dedi, video ile duyurdu: Salgın...

Sedat Peker, 'İçişleri Bakanı Soylu’ya aracılık yaptığını' yalanlayan Hadi Özışık’la...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24