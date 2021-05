İyi Partili Dervişoğlu'ndan AKP sıralarına: Sizi sıcak koltuklarınızdan kaldırıp TBMM çatısı altında buluşturduk ya, oh oh oh!

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi dün muhalefet oylarıyla reddedildi. Teklifin Meclis Genel Kurulu'nda muhalefetin oylarıyla reddedilmesinin ardından AKP ve MHP'den gelen itirazlar dolayısıyla Meclis Başkanlık Divanı’nın toplandı. İyi Parti Grup Başkanvekili, İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu da Meclis'te yaptığı konuşmada olayla ilgili AKP sıralarına dönerek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da göndermede bulunarak "Sizi sıcak koltuklarınızdan kaldırıp TBMM çatısı altında buluşturduk ya, oh oh oh!" dedi.

Teklifin Meclis Genel Kurulu'nda muhalefetin oylarıyla reddedilmesini değerlendiren Dervişoğlu AKP sıralarına "Dün akşam gol yediniz" dedi. Dervişoğlu, AKP'li vekillerin Meclis'te olmasını da "İlk defa böyle güzel bir Meclis ortamında bulunuyorum" sözleriyle tiye aldı.

