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İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yumruklu saldırı anları güvenlik kamerasında

Kavuncu, Halk TV'den ayrıldığı sırada yumrukla saldırıya uğradı

20 Ağustos 2021 14:47

Halk TV'den ayrıldığı sırada İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya saldırının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. 

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Halk TV'den ayrıldığı sırada yumrukla saldırıya uğradı.

İyi Partili Kavuncu, Halk TV’de katıldığı programda İpek Özbey’in sorularını yanıtlamıştı. Kavuncu, program sonrası Halk TV'den ayrıldığı sırada kimliği belirsiz bir kişinin yumrukla saldırısına uğradı. Saldırganın Kavuncu'ya İstanbul Bakırköy'deki Halk TV'den çıktığı sırada yanına gelerek, "Bir şey sorabilir miyim?" dedikten sonra yumruk attığı, Kavuncu'nun saldırı sonrası yere düştüğü belirtildi. 

Saldırının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın Kavuncu'nun yanına gelip daha sonra yumruk atarak uzaklaştığı görüldü. 

TIKLAYINIZ - İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu saldırıya uğradı

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