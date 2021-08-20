İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu saldırıya uğradı

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Halk TV'den ayrıldığı sırada yumrukla saldırıya uğradı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Kavuncu'nun yumruklu saldırıya uğramasına ilişkin soruşturma başlattı.

İyi Partili Kavuncu, Halk TV’de katıldığı programda İpek Özbey’in sorularını yanıtlamıştı. Kavuncu, program sonrası Halk TV'den ayrıldığı sırada kimliği belirsiz bir kişinin yumrukla saldırısına uğradı. Saldırganın Kavuncu'ya Bakırköy'deki Halk TV'den çıktığı sırada yanına gelerek, "Bir şey sorabilir miyim?" dedikten sonra yumruk attığı, Kavuncu'nun saldırı sonrası yere düştüğü belirtildi.

Kavuncu, saldırı sonrasında yaptığı açıklamada, "Alçakça bir saldırı. Kaçtı tabii. Arkadaşlarımız yakalamak için çaba gösterdiler. Münferit bir hadise olarak değerlendirmekten çok bu iklimin nasıl yaratıldığına bakmak lazım" dedi. Korumaları olduğunu ancak yerel seçimlerden sonra açıklanmayan bir sebeple korumalarının alındığını söyleyen Kavuncu, "Bunlar daha iyi günleriniz lafının bir Cumhurbaşkanı tarafından söylendikten sonra nelere yol açacağı düşünülmeli" diye konuştu.

Buğra Kavuncu'dan ilk açıklama

Saldırı sonrası Halk TV'de Can Coşkun'un sunduğu Haber Masası programına katılan Buğra Kavuncu, "Saldırı sonrası Halk TV'de Can Coşkun'un sunduğu Haber Masası programına katılan Buğra Kavuncu, "İpek hanımla yaklaşık bir saat süren bir canlı yayınımız vardı. Alçakça bir saldırı. Ben fark etmedim sonra kameralardan gördüm. Kaçtı tabii. Arkadaşlarımız yakalamak için çaba gösterdiler. Emniyet’in elinde şu anda görüntüler. Tabii bu olayı münferit bir hadise olarak değerlendirmekten çok bütün olan bitene bakmak lazım. Bu iklimin nasıl yaratıldığına bakmak lazım. Ben mizaç gereği naif bir insanım yapı olarak. Zaman zaman arkadaşlar beni eleştirmiştir. Siyasette kalabalıklar önemlidir diye. Ben de Türkiye’nin o profillerden bıktığını, 30-40 kişi bir yere giderken büyük bir kitlenin çok hoş bir görüntüye yol açmadığını, o sebeple halkla iç içe olmanın gerekliliğini savundum. Hep de öyle olacağım. Bu tür hadiselerin olabilme ihtimalini ön görmesi gerekenler var. Bizim korumalarım vardı. O korumaları da biz talep etmemiştik. Bir sıkıntı göründüğü için bu korumalar verilmişti. Sonra da açıklanmayan bir sebeple de korumalarımız alındı. Korumaların bizden alınması yerel seçimlerden sonra. Zaman zaman tehditler oldu. Biliyorsunuz siyasette alçakça iftiralar oluyor. Bunlardan etkilenenler oluyor. Dolayısıyla bu olayı münferit bir hadise olarak görmemek; bir, bu konuda tedbir alması gereken ilgili yetkililerin bu konuyla ilgili sorumluluğu hissetmesi. İki, alçakça, adice kendi siyasetleri ve menfaatleri uğruna iftira mekanizması çalıştıranların, duymayacaklardır. Onlarla da hem hukuk önünde hem de öteki tarafta hesaplaşacağız. O ayrı. Üçüncüsü de, ‘Bunlar daha iyi günleriniz” lafının bir Cumhurbaşkanı tarafından söylendikten sonra bunun nelere yol açacağı düşünmesi, bunun idrakinde olması lazım herkesin. Bu ülke hepimizin" dedi.

Akşener: İyi insanları susturamayacaksınız!

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun saldırıya uğramasının ardından "İyi insanları susturamayacaksınız!" paylaşımını yaptı.

Mart ayınca gazeteci Levent Gültekin de Murat Sabuncu ile gerçekleştirdiği program öncesi Halk TV binası önünde saldırıya uğramıştı. Yaklaşık 25 kişi olduğu belirtilen bir grubun saldırısı sonrası Gültekin yara almış; sonrasında yaptığı açıklamada da, “Devlet bu tür eşkıyalara bir disiplin vermek için vardır ama ne yazık ki izliyor" demişti.

İmamoğlu'ndan kınama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kişisel sosyal medya hesabından İyi Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu'ya yapılan saldırıyı kınadı. İmamoğlu, "Sorumlular bir an önce yakalanmalı ve yargı önüne çıkarılmalıdır" dedi.