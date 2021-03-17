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İyi Parti grup toplantısı 'Andımız' ile başladı

17 Mart 2021 11:01

İyi Parti grup toplantısı bir çocuğun kürsüde okuduğu 'Andımız' ile başladı. 

Toplantının başladığı anlarda kürsüye çıkan kız çocuğu, Danıştay tarafından okutulmaması yönünde karar verilen 'Andımız'ı okudu.  'Andımız'ın okunduğu sırada salonda bulunan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve partili milletvekilleri de eşlik etti. 

Çocuğun 'Andımızı' okumasının ardından kürsüye çıkan Akşener,  "Umarım birileri duymuştur" dedi.

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşenerİyi Parti grup toplantısıAndımızkürsüde andımız okundu

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