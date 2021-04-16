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İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Erdem: Her vatandaşın 128 milyar doların akıbetini sorma hakkı var

"Siz nasıl bu kadar basiretsiz oldunuz da, bu devletin parasını bu kadar kötü yönetimle erittiniz?"

16 Nisan 2021 16:44

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Türkiye'de özellikle muhalefet partilerince gündeme getirilen "128 milyar dolar nerede?" tartışmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdem, "128 milyar doların akıbetini, her vatandaşın sorma hakkı var" ifadelerini kullandı.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Erdem, gazeteci Ahu Özyurt’a yaptığı açıklamada, ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Merkez Bankası rezervlerinin eksiye düşmesi ve CHP teşkilatlarının hazırladığı pankartların kaldırılmasıyla tekrar gündeme gelen '128 milyar dolar nereye harcandı?' sorusuna değinen Erdem, Ak Parti’nin ekonomiyi doğru yönetemediğine ve bunun da pandemide can kayıplarının artmasına neden olduğunu vurgulandı.

"Ekonominin kötü yönetimi, can kaybına neden oluyor"

"128 milyar doların akıbetini, her vatandaşın sorma hakkı var" ifadelerini kullanan Erdem'in yaptığı açıklamaları şu şekilde: 

"Siz nasıl bu kadar basiretsiz oldunuz da, bu devletin parasını bu kadar kötü yönetimle erittiniz? Bugün bizim merkez bankası dolarlarımız, rezervlerimiz sıfırlanmış, eksiye inmiş durumda. Onun için biz bugün maalesef pandemide tam olarak kapatamıyoruz. Onun için bugün vatadandaş can kaybına uğruyor."

"Peki bir kişi sormayacak mı arkadaş? Dünyada tek bir ekonomist hiçbir yerde 'Faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur' diye söylemiyor. Ne bir kitap yazıyor, ne bir doktora tezinde var, ne bir uygulamada var. Bunu Almanya’sı, Amerika’sı, İsrail’i, Japonya’sı, Rusya’sı, hiçbirisi bunu uygulamıyor da kurban olayım niye biz uyguluyoruz? Biz laboratuvar mıyız Türkiye olarak?"

"Bu 128 milyar dolar, bugün sokakta işe giden, gitmek zorunda kalan, o metrobüslerde, o otobüslerde, o karmaşanın içinde kelle koltukta işine gidip sonrada koştur koştur 19.00’da evine dönmesi beklenen her vatandaşı ilgilendiriyor. Bunu sormaya değil İyi Parti’nin, değil CHP’nin, değil MHP’nin, her vatandaşın, sokaktaki simitçi arkadaşımın sormaya hakkı var! Çünkü onu da ilgilendiriyor."

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