İtirazları reddedildi; Fettah Can ve Murat Boz'a 'Özledim' cezası

Fettah Can'ın yazdığı ve Murat Boz'un söylediği "Özledim" şarkısının kendisine ait olduğunu söyleyen Uğur Bayar açtığı davayı kazandı. Can ve Boz'un itirazları reddedildi. Bayar'a 9 bin lira maddi, 10 bin lira manevi tazminat ödenecek. Bestekar Uğur Bayar üç yıl önce, Fettah Can'ın yazdığı ve Murat Boz'un söylediği ‘Özledim' şarkısının kendisine ait olduğu iddiasıyla, avukatı Serkan Toper aracılığıyla İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak dava açtı. Bayar, ikiliye açtığı tazminat davasını kazandı. Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre, dava dilekçesine göre Uğur Bayar; ‘Dünya' isimli eserinin 2006 yılında çıkardığı ‘Hak Etmedim' adlı albümünde yer aldığını belirtti. Kendi şarkısının, Dokuz Sekiz Müzik şirketi tarafından çıkarılan Murat Boz'un ‘Şans' isimli albümünde, ‘Özledim' isimli şarkısında izinsiz kullanıldığını belirten Bayar; şarkının söz yazarı olarak kendisinin yerine Fettah Can'ın gösterildiğini iddia etti.