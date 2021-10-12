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İstiklal Caddesi'nde bir kişi, karşısındaki gruba yolu açmalarını söyleyince kalçasından vuruldu

Olay yerinden kaçan 5 şüpheli yakalandı

12 Ekim 2021 16:55

İstanbul Taksim'de İstiklal Caddesi'nde yürürken karşısındaki gruba yolu açmalarını söyleyen Emre Ş. isimli şahıs, kalçasından vuruldu. Olay yerinden kaçan 5 şüpheli yakalandı ve Oğuzhan E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "Kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

taksimistiklal

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