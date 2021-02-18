T24 LogoT24 Logo
Haberler

İşten çıkarılan SML Etiket işçilerinin eylemi 16’ıncı gününde: "Sendika düşmanlığına ve kadına yönelik şiddete geçit vermeyeceğiz"

"Hakkımızı alana kadar direnmeye devam edeceğiz”

18 Şubat 2021 16:50

İstanbul'daki SML Etiket fabrikasında işten çıkartılan DEV TEKSTİL üyesi işçilerin eylemi 16. gününde devam ediyor. Eylemin 16. Gününde işçiler “Sendika düşmanlığına ve kadına yönelik şiddete geçit vermeyeceğiz!” ve “Hakkımızı alana kadar direnmeye devam edeceğiz” dediler. 

DEV TEKSTİL üyesi işçi Derya dün maruz kaldıklarını belirttikleri saldırıyı anlatarak basın açıklamasına şunları ifade etti;

"Kadın arkadaşa şiddet uyguladı, telefonunu kırdı"

"Bugün direnişimizin 16 gününde SML önündeyiz. SML Etiket bizlerden haklı taleplerimizden o kadar korkuyorlar ki fabrikanın parmaklıklarını kapatıp, megafonla müzik açıp işçilere seslenmemizin önüne geçmeye çalışıyorlar. Dünde bizim kadın arkadaşımıza güvenlik şefi saldırıp kadın arkadaşa şiddet uyguladı telefonunu kırdı. Bu yaptıklarına karşı bizlerde sessiz kalmayacağız hakkımızı fiili ve hukuki yollarla arayacağız."

İşçilerin bugün okuduğu açıklama şöyle; 

"Kar, yağmur ve çamur demeden direniyoruz"

"28 Ocak günü SML etiket fabrikasından keyfi ve haksız bir şekilde işten çıkartılan 3 üyemiz ile birlikte 3 Şubat gününden itibaren fabrika önünde kar, yağmur ve çamur demeden direniyoruz.  Fabrika yönetimi direnişimizi karalamak ve işçilere seslenmemizi engellemek adına her türlü ayak oyununu yapıyor. Fabrika çevresini dubalarla kapatıyor, etrafını perdelerle çeviriyor, sesimizin içerden duyulmasını engellemek için siren çalıyorlar, servisleri bir ön kapıdan bir arka kapıdan kaçırarak çıkartıyor. SML yönetiminin saldırı ve uygulamaları bunlarla da sınırlı değil. Fabrikayı adeta işçi toplama kampına dönüştürmüş durumdalar." 

"Bizler  'Sendika düşmanlığına, keyfi işten atmaya, taşeronlaştırmaya hayır! Güvenceli ve sendikalı çalışmak istiyoruz!' diyerek 16 gündür fabrika önünde mücadelemizi sürdürüyoruz. Direnişimizi her alana taşıyoruz. SML Etiket fabrikasının üretim yaptığı firmaların kapısına dayanarak 'sizler de SML Etiket patronu ve yönetimi kadar sorumlusunuz' diyoruz."

"Hakkını arayan işçilere ve sendikalarına karşı şiddet kullanma hakkını dahi kendinizde buluyorsunuz. Sizleri bir an önce saldırılarınızdan vazgeçmeye davet ediyoruz. Bu gibi saldırılarla mücadelemizi engelleyemeyeceğinizi buradan bir kere daha ilan ediyoruz. Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası olarak sizlerin peşini bırakmayacağız. Temsilcimize uyguladığınız şiddetin ve işten atılan üyelerimizin hesabını vereceksiniz."

 

 

sml etiketişçilersendikadev tekstil

Diğer Videolar

TTB Başkanı: Filyasyon oranı turkuaz tabloda yazdığı gibi %99,9 ise günlük vaka sayısı 50 binlere ulaşıyor?

Kılıçdaroğlu, “Geleceğime dair hiçbir ışık göremiyorum, gidecek bir yerim de yok” diyen gencin videosunu paylaştı: Allah’tan korkmayan, kuldan utanmayanlar çaldı

Ücret ödemeden halk otobüsüne bindiler; tartıştıkları şoförü darp ettiler

HDP'li Oluç: Salgının bu döneminde Kod-29'dan insanları işten çıkarmak ahlaksızlıktır; vazgeçin bu hukuksuzluktan

Coşkun Sabah tavuk çiftliği kurdu: "Eskiden, 'Hani Coşkun var ya sanatçı Coşkun' derlerdi; şimdi ise 'Yumurtacı Coşkun' diyecekler"

CHP'li Ağbaba: Ayasofya imamını, eski güreşçiden boşalan Vakıfbank yönetim kuruluna atarlarsa şaşırmayın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Murat Yetkin: İktidarın 'emekli amiraller bildirisi' üzerinden 'bana darbe yapıyorlar'...

Canlı yayında gerilim; DP'li Enginyurt'tan "Evet AK Partiliyim" diyen Abdurrahman...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Özkök'ten bildiriyi imzalayan emekli amirallere: Artık doğalgaz faturalarınıza bile imzayı...

Emekli askeri hâkim Ahmet Zeki Üçok: Amirallerin dosyasına bakacak yargı...

Karar yazarı Mehmet Ocaktan: Bu amiraller Osman Kavala, Selahattin Demirtaş...

Nagehan Alçı: Akşener, bitli yorganı atıp kurtuldu; kendini toplumun yüzde...

Doktor Ali Edizer’den “Gergerlioğlu, Demirtaş” paylaşımı: İslam hükümlerine göre muamele...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Murat Yetkin: İktidarın 'emekli amiraller bildirisi' üzerinden 'bana darbe yapıyorlar'...

Canlı yayında gerilim; DP'li Enginyurt'tan "Evet AK Partiliyim" diyen Abdurrahman...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24