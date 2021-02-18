İşten çıkarılan SML Etiket işçilerinin eylemi 16’ıncı gününde: "Sendika düşmanlığına ve kadına yönelik şiddete geçit vermeyeceğiz"

İstanbul'daki SML Etiket fabrikasında işten çıkartılan DEV TEKSTİL üyesi işçilerin eylemi 16. gününde devam ediyor. Eylemin 16. Gününde işçiler “Sendika düşmanlığına ve kadına yönelik şiddete geçit vermeyeceğiz!” ve “Hakkımızı alana kadar direnmeye devam edeceğiz” dediler.

DEV TEKSTİL üyesi işçi Derya dün maruz kaldıklarını belirttikleri saldırıyı anlatarak basın açıklamasına şunları ifade etti;

"Kadın arkadaşa şiddet uyguladı, telefonunu kırdı"

"Bugün direnişimizin 16 gününde SML önündeyiz. SML Etiket bizlerden haklı taleplerimizden o kadar korkuyorlar ki fabrikanın parmaklıklarını kapatıp, megafonla müzik açıp işçilere seslenmemizin önüne geçmeye çalışıyorlar. Dünde bizim kadın arkadaşımıza güvenlik şefi saldırıp kadın arkadaşa şiddet uyguladı telefonunu kırdı. Bu yaptıklarına karşı bizlerde sessiz kalmayacağız hakkımızı fiili ve hukuki yollarla arayacağız."

İşçilerin bugün okuduğu açıklama şöyle;

"Kar, yağmur ve çamur demeden direniyoruz"

"28 Ocak günü SML etiket fabrikasından keyfi ve haksız bir şekilde işten çıkartılan 3 üyemiz ile birlikte 3 Şubat gününden itibaren fabrika önünde kar, yağmur ve çamur demeden direniyoruz. Fabrika yönetimi direnişimizi karalamak ve işçilere seslenmemizi engellemek adına her türlü ayak oyununu yapıyor. Fabrika çevresini dubalarla kapatıyor, etrafını perdelerle çeviriyor, sesimizin içerden duyulmasını engellemek için siren çalıyorlar, servisleri bir ön kapıdan bir arka kapıdan kaçırarak çıkartıyor. SML yönetiminin saldırı ve uygulamaları bunlarla da sınırlı değil. Fabrikayı adeta işçi toplama kampına dönüştürmüş durumdalar."

"Bizler 'Sendika düşmanlığına, keyfi işten atmaya, taşeronlaştırmaya hayır! Güvenceli ve sendikalı çalışmak istiyoruz!' diyerek 16 gündür fabrika önünde mücadelemizi sürdürüyoruz. Direnişimizi her alana taşıyoruz. SML Etiket fabrikasının üretim yaptığı firmaların kapısına dayanarak 'sizler de SML Etiket patronu ve yönetimi kadar sorumlusunuz' diyoruz."

"Hakkını arayan işçilere ve sendikalarına karşı şiddet kullanma hakkını dahi kendinizde buluyorsunuz. Sizleri bir an önce saldırılarınızdan vazgeçmeye davet ediyoruz. Bu gibi saldırılarla mücadelemizi engelleyemeyeceğinizi buradan bir kere daha ilan ediyoruz. Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası olarak sizlerin peşini bırakmayacağız. Temsilcimize uyguladığınız şiddetin ve işten atılan üyelerimizin hesabını vereceksiniz."