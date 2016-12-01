İşte tarihi zirve sonrası Başbakan Yıldırım ve Devlet Bahçeli'nin anayasa açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım ve tarihi zirveden iki gün önce "bir iki pürüz var" diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başkanlık sistemini içeren anayasa değişikliği teklifi konusunda yaptıkları görüşmenin ardından ortak açıklama yaptı. AKP ve MHP’nin üzerinde anlaştığı teklif, haftaya TBMM’ye sunulacak. Yakın zamanda seçim olmayacağını açıklayan Binali Yıldırım, referandumun yazın başında olabileceğini açıkladı. Anayasa değişikliğiyle birlikte cumhurbaşkanının partisiyle ilişiğinin devam edeceği de duyuruldu. Devlet Bahçeli'de görüşmelerin olumlu geçtiğini ve teklifin kısa süre içerinde Meclis'e sunulacağını söyledi.