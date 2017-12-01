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İşte Reza Zarrab davasında delil olarak kabul edilen ses kayıtları!

01 Aralık 2017 21:27

ABD'nin İran'a yönelik ambargosunu deldiği iddiasıyla tutuklanan Türkiye ve İran vatandaşı iş adamı Reza Zarrab, eski Halkbankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın tek sanık olarak yargılandığı davada 'tanık' sıfatıyla hâkim karşısına çıktı. Reza Zarrab ifadesinin ikinci gününde ABD'nin İran'a yönelik ambargolarının sertleştirmesinin ardından İran'a yönelik altın ticaretine "gıda ticareti" görünümünde yapmaya karar verdiğini ifade etti. Duruşmaya delil olarak sunulan ve Hakan Atilla ile Reza Zarrab arasında geçtiği belirtilen ses kayıtlarında da söz konusu ticarete ilişkin bilgiler yer alıyor. Zarrab'ın kayıtlarda Atilla'ya "Gıda işi altından biraz farklı" dediği duyuluyor. Zarrab kayda ilişkin şunları söyledi: "Hakan Süleyman Bey'le olan görüşmemin sonucunda gıda ticaretinin başlayacağını biliyordu. Ancak burada (Hakan) Atilla'ya gıda ticaretinin çok daha farklı olacağını açıklamaya çalışıyorum, çünkü altınla Türkiye'den dışarıya ihracat yapılabiliyor. Gıda işindeyse, Dubai'den transit yollarla İran'a gönderiliyor gibi görünecekti" Hakan Atilla'nın avukatı Victor Rocco söz konusu kayda itiraz ederken Reza Zarrab görüşmelerin kendi ifadelerini doğru olarak yansıttığını söyledi. Duruşmanın hâkimi Berman kayıtların doğruluğunun araştırılması kaydıyla tapeleri doğru kabul etti. işte paylaşılan o ses kayıtları...

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