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İşte manavın pompalı tüfekli saldırgana karşı 'domates' savunması

15 Nisan 2017 18:55

Şanlıurfa'da manava pompalı tüfekle ateş açan kişiye manavcı domatesle karşılık verdi. Manavda bulunan üç kişi de sopayla saldırganı kovalarken kimse yaralanmadı. Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre olay Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'nde, öğle saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut P., bilinmeyen nedenle ablasından boşanan Mehmet Tosun'un manavına gidip bir süre tartıştı. Mahmut P., daha sonra yanında getirdiği tüfekle işyerine doğru peş peşe ateş etmeye başladı. Bu sırada manavda bulunan 3 kişi saçmalardan korunmak için meyve ve sebze tezgahının altına girip saklanmaya çalıştı. Mehmet Tosun ise tezgahtaki domatesleri saldırgana atarak, kendini korumaya çalıştı. Bir süre sonra pompalı saldırgan olay yerinden kaçarken, manavda bulunan 3 kişi sopa ve meyve kasasıyla saldırganı kovaladı. Yaşanın olay ise iş yerinde bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Yaralanan olmayan olayla ilgili çalışma yapan polis Mahmut P.'yi gözaltına aldı.

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Şanlıurfadomatespompalı tüfek

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