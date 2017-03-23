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İşte Londra'daki saldırı anı; kurtulmak için köprüden atladı!

23 Mart 2017 14:18

İngiltere'nin başkenti Londra'da dün akşam meydana gelen olayda korkunç dakikalar yaşandı. Saldırgan, aracıyla Westminster Köprüsü üzerinde giderken aniden kaldırıma çıkarak, yayaları ezmeye başladı. Kaldırımdaki üç kişi hayatını kaybetti. Bir kadın saldırıdan kurtulmak için köprüden Thames Nehri'ne atladı. Saldırgan, ardından da parlamento binası önünde bir polisi bıçakladıktan sonra vurularak öldürüldü. Olaylarda saldırgan ve bıçaklanan polis memuru dahil, beş kişi öldü, 40 kişi yaralandı. İngiliz The Daily Mail gazetesinin yayımladığı görüntülerde, saldırganın aracıyla yayaların arasına daldığı sırada bir kadın kurtulmak için kendini köprüden nehre atıyor. Üç kişinin feci şekilde can verdiği Westminster Köprüsü'nden atlayan kadın, Thames Nehri'nden çıkarılarak kurtarıldı. Ağır yaranan kadın, tedavi altına alındı. O anlar kameralara böyle yansıdı.

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