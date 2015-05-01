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İşte Kemal Sunal'ın sansürlenen 1 Mayıs sahnesi

01 Mayıs 2015 13:47

1972 tarihli ve başrollerinde Kemal Sunal, Ali Şen, Sami Hazinses ve Meral Orhonsay gibi isimlerin paylaştığı Köşeyi Dönen Adam’ın final sahnesi kendinden çok konuşturmuştu. İşte o sahne... Sürekli zengin olma hayalini kuran Adem’e (Kemal Sunal) Amerika’daki amcasından bir eşek miras kalır ve film boyunca Adem’in uydurduğu bir yalanla bu eşeğin karnındaki elmas aranır. İşte 1978 yapımı olan, yönetmenliğini Atıf Yılmaz’ın üstlendiği filmin sonu sansürlenerek bir çok kez televizyonlarda o şekilde gösterildi.

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