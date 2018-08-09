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İstanbul'da UBER gerginliği

09 Ağustos 2018 19:13

Sosyal medya üzerinden örgütlenerek bağlanan araçlarını almaya giden UBER şoförleri önce polisle ardından belediyenin güvenlik görevlileriyle gerginlik yaşadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın UBER kararı sonrası bu uygulamayla taşımacılık yapmaya devam ettiği ettikleri için araçları bağlanan bir grup şoför dün eylem yaptı. UBER şoförleri önce Bakırköy Osmaniye Polis Merkezi'ne gitti. Polis merkezine girişlerine izin verilmeyen UBER şoförleri ile polis arasında arbede yaşandı. Arbedenin ardından dağıtılan UBER şoförleri bu kez İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasına gittiler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden araçlarını almak için izin alamayan UBER şoförleri ile bu kez belediyenin güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Polis merkezi ve İBB'deki gerginlik cep telefonu kamerasına yansıdı.

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