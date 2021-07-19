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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan bayram mesajı 

19 Temmuz 2021 12:18

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı dolayısıyla video mesaj yayımladı. 

Yerlikaya mesajında, "Kurban Bayramı’mıza kavuşabilmenin sevinci ve heyecanı içerisindeyiz. Hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.  Kurban Bayramımız mübarek olsun.  Kardeşliğimizi pekiştiren; birlik ve beraberliğimizi güçlendiren; yüzlerimizi güldüren bayramımıza bizleri kavuşturan Rabbimize hamdolsun.  Kurban cömertliktir, dayanışmadır, paylaşmanın en güzel halidir.  İçinde birçok hikmeti barındıran Kurban Bayramı İstanbul’umuza Türkiye’mize ve İslam âlemine hayırlar getirsin inşallah.  Evlerimiz ferah ve şen; bayramımız mübarek olsun.” dedi.

İstanbul ValisiAli YerlikayaKurban Bayramı

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